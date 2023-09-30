بعد تأهل الأهلي وبيراميدز.. موعد قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024

الشارقة - اميمة ياسر -

دخلت بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024 إلى المرحلة الأكثر تشويقًا بها مع انتهاء الأدوار التمهيدية وبداية دور المجموعات الذي لا يخلو من الإثارة والمفاجآت.

وتشهد هذه النسخة من دوري أبطال أفريقيا مشاركة أندية جديدة بجانب الفرسان القدامى مثل الأهلي والوداد والترجي، ولعل أبرز المستجدين هو فريق بيراميدز.

وسيجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة لتحديد المجموعات الأربع، في انتظار ما ستسفر عنه من مواجهات مثيرة باتت معتادة بشكل سنوي.

موعد قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024

من المقرر أن تقام قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 في القاهرة يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023.

وتنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثالثة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لقرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024

من المتوقع أن تذاع قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 كما هي العادة عبر قناة "بي إن سبورتس الإخبارية" المفتوحة.

وكانت قنوات "أون تايم سبورتس" قد أذاعت قرعة المجموعات في آخر نسختين أيضًا، لذلك فمن المحتمل أن تذيع هذه النسخة كذلك.

ووفقا لما أعلنه "كاف"، فمن المقرر أن تنطلق مباريات مجموعات دوري أبطال أفريقيا يوم 24 نوفمبر 2023.

وتستمر الجولات الست على مدار 5 أشهر، لتقام الجولة السادسة والأخيرة في مطلع شهر مارس 2024.