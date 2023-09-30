شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تشهد أول دورة تدريبية لحكام ومدربي «الميني فوتبول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

جاءت انطلاقة عمل اللجنة التنفيذية للعبة «الميني فوتبول» برئاسة سعيد العاجل قوية ومميزة حيث تنطلق صباح السبت فعاليات الدورة التدريبية والتأهيلية الأولى للحكام والمدربين بفندق دبل تري بمنطقة الجداف في دبي،وستكون دورة تاهيل المدربين الأولى باشراف الخبير الإيراني كريم مقدم ودورة الحكام باشراف المحاضر الاذربيجاني افكان حمزاييف، وهما خبيران ومحاضران في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويتوقع انخراط 25 مدرباً في الدورة و32 حكماً خصوصاً وان الدورة التدربيبية للحكام والمدربين ستكون تحت اشراف مباشر من الاتحاد الدولي لكرة القدم كنوع من الدعم للعبة في بداياتها وفي الفترة المسائية سيقوم المحاضران والخبيران كريم مقدم وافكان حمزاييف بحضور مباريات الجولة الثانية من النسخة الأولى لبطولة الميني فوتبول في ملاعب دبي بولارز في منطقة داون تاون.

وتجمع مباريات السبت التي تنطلق عند السابعة مساء،الريس والنجوم، والمباراة الثانية بين فريقي روزبيري العالمية وفريق باز، والمباراة الثالثة بين الشعب وأون بلان العقارية، والمباراة الرابعة بين بلدية دبي وجالاكسي أورينت.

وحول انطلاقة دورة تأهيل الحكام والمدربين صرح سعيد العاجل رئيس اللجنة التنفيذية للميني فوتبول ونائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع: الهيئة العامة للرياضة أشهرت لعبة الميني فوتبول،التي ستكون تحت مظلة اتحاد الإمارات للرياضة للجميع وهي آخر لعبة تم اشهارها من قبل الهيئة،وسعادتنا كبيرة بالبداية والانطلاقة القوية وسعادتنا أكبر بانطلاقة وتنظيم تنظم أول بطولة خلال فترة وجيزة من الاشهار.

وتابع:سابقنا الزمن في انعقاد أول دورات تدريبية لتأهيل الحكام والمدربين لأجل تثبيت أقدام اللعبة ضمن الألعاب الجماعية في الدولة ونتمنى ان نوفق في تقديم عمل يفيد الشباب والفرق المنضوية تحت لواء اللجنة التنفيذية للميني فوتبول التي استقطبت 12 فريقاً في ضربة البداية ونطمح للمزيد مستقبلاً.

وختم تعليقه بتوجيه الشكر إلى سرمد الزدجالي مقرر البطولة ورئيس اللجنة الفنية على المجهود الكبير الذي يقوم به وقال: حتى اللحظة العمل يقوم على مجهودات شخصين اثنين فقط هما أنا وسرمد الزدجالي ونتريث قليلاً في تشكيل اللجنة التنفيذية ونطمح لأختيار أفضل العناصر للعمل معنا في اللجنة خلال الفترة القادمة ونتمنى ان نوفق في الاختيار والتشكيل الإداري.