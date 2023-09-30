الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 سبتمبر 2023
دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة - البطائح 17:20
خورفكان - الوصل 20:00
دوري الدرجة الأولى
جلف إف سي - مسافي 17:20
سيتي - الذيد 17:20
جلف يونايتد - مصفوت 17:20
الظفرة - دبا الحصن 17:30
بورنموث - أرسنال 18:00
مان يونايتد - كريستال بالاس 18:00
وولفرهامبتون - مان سيتي 18:00
توتنهام - ليفربول 20:30
جيرونا - ريال مدريد 20:30
سوسيداد - بلباو 23:00
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