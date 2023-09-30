الامارات | 30 مشاركاً في دورة حكام الشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم اتحاد الشطرنج دورة الحكام المستجدين بقاعة الهيئة العامة للرياضة بمشاركة 30 منتسباً.

وأكد رئيس الجهاز الفني في اتحاد الشطرنج سلطان علي الطاهر، أن تنظيم الدورة هدفه إلى استقطاب وتأهيل عدد من قضاة الملاعب الجدد ضمن البرامج التأهيلية، التي أعدها مجلس الإدارة لكل الفئات للكوادر الإدارية والفنية. وقال سلطان علي الطاهر في تصريحات صحافية: «الحكام الناجحون في الدورة سيحصلون على شهادة، وهي من المتطلبات المشروطة للحصول على الشارة الدولية كحكم اتحادي، وبعدها الترشح لدرجات التحكيم المختلفة، وبالتالي الدورة أصبحت باباً للدخول إلى سلك التحكيم».

ويحاضر في الدورة الدولي مهدي عبدالرحيم مستشار لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي والحكم الدولي فيصل محمد الحمادي رئيس لجنة الحكام في اتحاد الشطرنج.