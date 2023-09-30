الامارات | «تنس الإمارات» يبحث تنمية المواهب في «عمومية الاتحاد الدولي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث اتحاد التنس التعاون المشترك مع الاتحاد الدولي في مجالات تنمية المواهب الرياضية وتطويرها، لمواصلة النقلة النوعية التي تشهدها رياضة التنس في الدولة وتعزيز العمل بالاستدامة الرياضية، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي الذي اختتم أول من أمس، في المكسيك.

ومثل اتحاد التنس خلال الاجتماع عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، الأمين العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي، الذي شهد إجراء انتخابات المكتب التنفيذي الدولي للتنس التي أسفرت عن تجديد الثقة بالأميركي ديفيد هاجارتي رئيساً للاتحاد الدولي للتنس للدورة الثالثة، متفوقاً على الألماني فون أميم بأغلبية كبيرة من الأصوات، كما تم التجديد لعضوية المكتب التنفيذي لممثلة تونس سلمى مويلحي للفترة المقبلة.

وأكد المرزوقي أنه تم تسليط الضوء على التجربة الإماراتية الناجحة في العمل مع أكاديميات التنس لنشر ثقافة ممارسة اللعبة وتطويرها، والمكاسب المتحققة متمثلة في الزيادة الكبيرة في عدد المنظمين للعبة وعدد البطولات التي يتم تنظيمها بالتعاون مع الأكاديميات واستثمار الخبرات العالمية لتطويرها، إضافة إلى برنامج مواهب المستقبل وبطولات الشباب الدولية والمحلية التي يتم تنظيمها سنوياً في الإمارات.