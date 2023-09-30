الامارات | أحمد المنصوري: الميدالية التاريخية ثمرة تكاتف الجميع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى دراج منتخب الدراجات، أحمد المنصوري، الميدالية التاريخية التي حصل عليها أول من أمس في دورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في مدينة هانغتشو الصينية إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، مثنياً على دعم الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وقال: «لم تتحقق هذه الميدالية من فراغ بل ثمرة تكاتف جميع الجهات من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية واتحاد الإمارات للدراجات والأطقم الفنية والإدارية للمنتخب، وزملائي اللاعبين الذين شجعوني خلال السباق وبعده».

وأضاف في تصريح صحافي: «نطمح لتحقيق المزيد من الميداليات في ظل الاستعدادات الجيدة التي قمنا بها قبل الدورة، حيث قضينا كامل فترة الصيف خارج الدولة، وخضنا العديد من البطولات، وتحضيراتنا مستمرة لأننا بصدد استكمال التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والهدف حجز بطاقة التأهل وتحقيق الحلم الأولمبي الذي يراود الجميع في رياضة الدراجات، خصوصاً أننا نملك كل الإمكانات رغم فارق المستويات بيننا وبين المنتخبات الأوروبية، فأبناء الإمارات يملكون القدرات وأتمنى أن نحقق الأفضل دائماً».