الامارات | «قضية نيغريرا» تهدد برشلونة بعقوبات كبيرة غير مسبوقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام بريطانية أن نادي برشلونة يواجه عقوبات كبيرة غير مسبوقة، قد تؤدي في النهاية إلى إفلاس النادي. وذكرت صحيفة تليغراف البريطانية، أن برشلونة مهدد بالحظر من ممارسة كرة القدم على خلفية قضية رشوة التحكيم الموجهة إليه في الدوري الإسباني «الليغا»، ضمن ما بات يعرف بـ«قضية نيغريرا».

وأوضحت الصحيفة أن قاضي التحكيم بمحكمة في مدينة برشلونة وجه رسمياً تهمة الرشوة إلى النادي الكاتالوني. حيث يُتهم مسؤولون سابقون في برشلونة بدفع أكثر من سبعة ملايين يورو كرشى لفترة طويلة امتدت لـ18 سنة، إلى النائب السابق لرئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الإسباني خوسيه نيغريرا، بينما يؤكد برشلونة أن الأموال كانت لطلب استشارات فنية، ولا علاقة لها بتفضيله تحكيمياً في المباريات.

وقالت صحيفة تليغراف إنه «في حال ثبوت الاتهامات ضده، سيترتب على ذلك الهبوط للدرجات الأدنى، إلى جانب الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى احتمالية معاقبة عدد من مسؤوليه السابقين بالسجن». يُذكر أن الرئيسين السابقين لنادي برشلونة ساندرو روسيل وجوزيف بارتوميو، يتم التحقيق معهما أيضاً بسبب القضية.