الامارات | «الزمن» بوابة القمزي للدفاع عن لقب زوارق «الفورمولا1»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق اليوم، سباق أفضل زمن «تحدي السرعة» في الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا1» بمدينة أولبيا في إيطاليا، والذي يشارك فيه كوكبة من نجوم الإمارات لممثلي فرق أبوظبي والشارقة والفيكتوري في المنافسة العالمية التي تشهد مشاركة كبيرة لأفضل الأبطال في هذه الفئة من جميع أنحاء العالم.

ويشارك فريق أبوظبي «حامل اللقب» عبر نجميه ثاني القمزي وراشد القمزي، من أجل مواصلة رحلة المنافسة على جمع النقاط والمراكز الأولى، من أجل البقاء في صلب المنافسة على الترتيب العام.

وتُقام منافسات أفضل زمن اليوم بطريقة مغايرة ومختلفة عن الجولات الماضية بتقسيم المنافسة إلى مرحلتين، حيث تنطلق المرحلة الأولى بمجموعتين في الصباح الباكر ويتأهل من كل مجموعة سبعة زوارق، ليشارك في المرحلة الثانية والنهائية 14 زورقاً تحاول الوصول إلى الزمن الأفضل في ما بينها، ولاحقاً في اليوم الثاني يتم إجراء سباق قصير بين الزوارق الستة المتبقية ليتأهل منها زورقان إلى السباق الرئيس، ويكتمل عدد الزوارق المشاركة في السباق 16 زورقاً.

ويحل ثاني القمزي على زورق أبوظبي 2 حالياً في المركز الخامس في الترتيب العام للبطولة وبرصيد 19 نقطة، ويمني النفس بأن يتفوق من خلال الجولة الحالية كي يتقدم للأمام في الترتيب العام، ويواصل الآمال في البقاء في صلب المنافسة مع نهاية هذه المرحلة، ويتصدر الترتيب العام حالياً السويدي جوناس آندرسون برصيد 43 نقطة، وهو حامل لقب البطولة في موسم 2021.

من جهته، أكد قائد زووق أبوظبي 2 والبطل المخضرم في صفوف فريق أبوظبي ثاني القمزي: أنه «على الرغم من تغيير النظام بشكل كامل عن التصفيات السابقة فإن ذلك لن يمنعني من محاولة تقديم أفضل ما لدي ومحاولة الوصول إلى تحقيق الزمن والسرعة الأعلى. الطريق للقب السباق الرئيس يبدأ من سباق السرعة وسأقدم الأفضل كي أصل إلى النتيجة الأفضل».

وأضاف: «يحمل سباق الزمن في ثوبه الجديد تحدياً كبيراً أمام المشاركين، ويجب أن يكون التركيز عالياً في تصفيات الصباح، حيث إنها ستكون دقيقة جداً، وقد يتعرض المتسابق للخروج في حال لم يقدم أفضل ما لديه. مراحل طويلة في انتظارنا وأتمنّى التوفيق عبر كل المراحل».