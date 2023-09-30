الامارات | هاريس: من المبكر الحديث عن منافسة الوصل على لقب الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى مهاجم الوصل هاريس سيفيروفيتش سعادته بمواصلة الوصل انتصاراته في دوري أدنوك للمحترفين، بتغلبه على بني ياس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة، ليشترك في صدارة لائحة الترتيب مع ناديي العين وشباب الأهلي برصيد تسع نقاط لكل فريق، مشدداً على أنه من المبكر الحديث عن منافسة «الإمبراطور» على لقب الدوري، خصوصاً أن الأندية لعبت ثلاث جولات فقط حتى الآن.

وقال هاريس لـ«الإمارات اليوم» إن مواجهة بني ياس كانت صعبة، رغم البداية الجيدة من الوصل بإحراز هدف مبكر، موضحاً: «بدأنا المباراة بالطريقة التي نرغب فيها بإحراز هدف في أول 15 دقيقة، ولكن بني ياس أحرز هدف التعادل بعد دقائق قليلة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل، ونبدأ من جديد في الشوط الثاني كأننا نخوض المباراة منذ بدايتها».

وأضاف: «صنعنا أكثر من فرصة أمام المرمى، ونجحنا في إضافة هدفين، ولكن استمرت المباراة على صعوبتها خصوصاً بعدما أحرز بني ياس الهدف الثاني قبل نهاية اللقاء بدقيقتين، وتصبح الدقائق المتبقية صعبة على الفريقين، ولكننا نجحنا في الحفاظ على تقدمنا وحققنا انتصاراً مهماً على أرضنا وأمام جمهورنا».

وأشار الدولي السويسري إلى أن فوز الوصل بالمباريات أهم من تقديم أداء جيد، وقال: «أحياناً يكون التركيز على تحقيق الانتصارات أهم من الظهور بشكل جيد، إذ إنه من الصعب أن يلعب الفريق بالنسق نفسه في جميع المباريات، وسنواجه بالتأكيد العديد من الصعوبات، لذلك عندما نحقق الفوز والفريق لم يظهر بشكل جيد، يعد ذلك أمراً إيجابياً بأن نمتلك شخصية حصد الانتصارات في أي ظروف نواجهها، وهذا هو الأهم أن نحقق الفوز في المقام الأول قبل النظر إلى الأداء الجيد الذي في الوقت نفسه نسعى إليه».

ورداً على سؤال حول أن الوصل حقق الفوز في أول 3 جولات في الدوري للمرة الأولى منذ تطبيق الاحتراف في موسم 2008-2009، والأولى منذ 33 عاماً، وتأثير ذلك في معنويات اللاعبين، قال: «بالتأكيد الأمر إيجابي ليس للاعبين فقط، ولكن للنادي بأكمله سواء إدارة النادي أو الجهاز الفني والجمهور، حيث إن الانتصارات تصنع أجواءً إيجابية، وترفع من ثقة اللاعبين بأنفسهم، ولاشك في أن البداية بتحقيق الفوز في أول ثلاث جولات أمر مهم جداً سيساعدنا على خوض المباريات المقبلة بثقة أكبر».

أما بالنسبة إلى أن أندية الوصل والعين وشباب الأهلي حققت العلامة الكاملة، وإذا كان ذلك مؤشراً لمنافستهم على اللقب، قال: «من المبكر الحديث عن منافسة الوصل على لقب الدوري والأمر نفسه بالنسبة إلى الأندية الأخرى، إذ إننا لعبنا ثلاث مباريات فقط، والمشوار طويل جداً في الدوري، ويحتاج إلى تركيز وجمع أكبر عدد من النقاط وتجنب الأخطاء بشكل عام، لذلك تركيزنا حالياً هو الاستعداد للمباراة المقبلة أمام خورفكان، وأن نلعب من أجل الانتصار أيضاً، وأن نتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل وتركيز كبير».

في المقابل، أكد مهاجم منتخب سويسرا أن إحرازه للأهداف يسعده بينما شدد على أن مساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات أهم بالنسبة له، وقال: «سعيد بالتأكيد ببدايتي مع الوصل بشكل جيد، بعدما أحرز 4 أهداف في 5 مباريات خاضها الفريق حتى الآن، بواقع هدفين في الدوري في أول ثلاث جولات، وهدفين في مباراتي الدور الأول لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، خصوصاً أنني ألعب في خط الهجوم ووظيفتي هي إحراز الأهداف، ولكن في الوقت نفسه تحقيق الفريق للانتصارات أهم، ويسعدني بشكل أكبر».

واختتم هاريس سيفيروفيتش تصريحاته بالحديث عن رأيه في دوري أدنوك للمحترفين، وتقييمه لتجربته الأولى مع الوصل عقب مرور أكثر من شهر على مشاركته مع الفريق في أول مباراة رسمية، وقال: «تأكدت من توقعاتي بأن المباريات هنا ليست سهلة، حيث إنه هناك العديد من الأندية القوية، كما أن جميع المباريات تحتاج إلى جهد كبير، وما يسعدني أن الوصل يمتلك مجموعة جيدة جداً من اللاعبين، ولكن يجب أن نضع ضمن حساباتنا أن الأندية الأخرى استعدت جيداً، وتسعى للمنافسة على الألقاب، وبشكل عام أنا سعيد جداً بهذه الخطوة، بأن أخوض تجربة جديدة بالنسبة لي في الدوري الإماراتي، وسعادتي أكبر أنها جاءت مع الوصل».

هاريس سيفيروفيتش:

• من الصعب أن نلعب بالنسق نفسه في كل المباريات.

• تأكدت من توقعاتي بأن المباريات هنا ليست سهلة.