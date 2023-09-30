شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار اليوم فى إياب دور الـ32 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر جماهير نادى الزمالك مواجهة الفريق الأبيض وأرتا سولار الجيبوتى المقرر لها اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار اليوم

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، مواجهة غاية في الأهمية أمام أرتا سولار الجيبوتى فى السابعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يحتاج الفريق الأبيض للفوز بثلاثة أهداف على بطل جيبوتى لضمان التأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خاصة بعد خسارة لقاء الذهاب الذى أقيم فى تنزانيا بثنائية نظيفة.

وعقد لاعبو الزمالك العزم على تعويض خسارة لقاء الذهاب وتخطى عقبة أرتا سولار فى لقاء العودة بعد ظهورهم بأداء غير جيد فى مباراة الذهاب لم يرتقِ لطموح جماهير القلعة البيضاء التى تنتظر منهم الكثير فى ظل فقدان البطولات الموسم الماضى،وتراجع النتائج فى الفترة الأخيرة.

وتحدث الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، مع اللاعبين مؤكداً لهم أهمية مباراة أرتا سولار وضرورة الفوز بنتيجة كبيرة تؤهل الفريق لدور المجموعات لمواصلة المنافسة على اللقب.

وشدد المدير الفني على ثقته في قدرات جميع أفراد الفريق لتحقيق الهدف وتخطي هذه المرحلة في مشوار الفريق، وطالب بضرورة تنفيذ التعليمات المطلوبة بكل دقة وتركيز.

من جانبه ، طالب مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق اللاعبين بالتركيز و العمل على هدف واحد فقط هو الفوز بنتيجة كبيرة وعدم استقبال أهداف لتخطي هذا الدور وتعويض الإخفاق في لقاء الذهاب .

وأكد عبد الهادي أن الجميع لديه ثقة قوية في اللاعبين من أجل تحقيق الهدف المطلوب، ومواصلة المنافسة و اسعاد الجماهير التي تدعم الفريق وتؤازره باستمرار.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحى،خط الدفاع: محمد عبد الغنى،محمد طارق،حمزة المثلوثى،أحمد فتوح،خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، عمرو السيسى،مصطفى شلبى،أحمد سيد "زيزو" وإبراهيما نداى، خط الهجوم: سيف الجزيرى.

ويتكون طاقم التحكيم من الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع، ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبد الصادق في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا، كما اختار الاتحاد الأفريقي الدكتور محمد سلطان ليكون المسؤول الطبي في اللقاء.

على الجانب الأخر ، تدخل كتيبة أرتا سولار المباراة بتحدى جديد تجت شعار كتابة تاريخ للكرة الجيبوتية ،حال تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك والصعود لدور المجموعات خاصة أن لديهم أكثر من فرصة لاستكمال المفاجأة.