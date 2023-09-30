موعد مباراة مودرن فيوتشر وسينجيدا التنزانى فى الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق مودرن فيوتشر رحلته الأفريقية بمواجهة فريق سينجيدا التنزاني فى إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية على ملعب ستاد السلام.

موعد مباراة مودرن فيوتشر وسينجيدا التنزانى بالكونفدرالية

يستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة سينجيدا التنزانى فى الخامسة مساء غداً الأحد، فى إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية على ستاد السلام.

الموسم الثانى لفيوتشر بالكونفدرالية

ويخوض فيوتشر ثاني مواسمه فى الكونفدرالية، حيث وصل فى ظهوره الأول لدور المجموعات.

الظهور الأول لسينجيدا التنزانى فى المسابقات الافريقية

أما فريق سينجيدا فأنهى موسمه الأول في الدوري التنزاني في المركز الرابع ليتأهل لأول مرة لمسابقة أفريقية.

نتيجة مباراة الذهاب بين فيوتشر وسينجيدا التنزانى

تلقى فريق الهزيمة أمام فريق سينيجيدا يونايتد التنزاني، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم الاحد الماضى ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وحل فيوتشر ضيفا على فريق سينيجيدا، في المباراة التي أقيمت على ملعب عزام بالعاصمة التنزانية دار السلام، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية.

سجل هدف فوز فريق سينيجيدا لاعبه لوبويا في الدقيقة 52 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك محمود جنش.