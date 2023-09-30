أون تايم سبورتس تنقل مباراة الزمالك وآرتا سولار بالكونفدرالية الليلة

القاهرة - سامية سيد - تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك مع فريق أرتا سولار الجيبوتى المقرر لها مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل الزمالك إلى بطولة كأس الكونفدرالية هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري بالموسم الماضي.





موعد مباراة الزمالك وآرتا سولار بالكونفدرالية

يستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتى فى السابعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولى، فى إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وآرتا سولار

الزمالك خسر أمام أرتا سولار الجيبوتي، بثنائية نظيفة باستاد عزام فى تنزانيا، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية واستقبل الزمالك الهدفين في الشوط الثاني، بعدما كان مسيطرًا بشكل كبير على مجريات الشوط الأول، حيث أضاع أكثر من هدف حقيقي.

وسجل هدفى مباراة الزمالك وأرتا سولار، جابريل دادزي الهدف الأول بالدقيقة 55 ثم دواليه محمود البيه الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وخسر الزمالك لأول مرة في تاريخه بالبطولات الإفريقية أمام نادي من جيبوتي، عقب سقوطه بثنائية دون رد أمام أرتا سولار.