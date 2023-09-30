شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي سيعتزل في نيويل أولد بويز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت صحيفة «إل ناسيونال» الأرجنتينية عن وجهة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد انتهاء عقده مع نادي إنتر ميامي الأمريكي وهو العودة لنادي طفولته نيويل أولد بويز.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن بين ميسي وتحقيق حلمه بالعودة لبلاده التي هاجر منها بسن الـ13 عقبة واحدة وهي ضمان الأمان لعائلته وأولاده.

وبنى بطل العالم وصاحب الكرات الذهبية السبعة منزلاً ممتداً على مساحة كبيرة في مدينة روزاريو مسقط رأسه فيها بوابات أمنية وحراسة على مدار الساعة، لكنه يدرك في النهاية أنه لا يستطيع توفير الأمان لعائلته إن فقد الأمان في المجتمع ككل.

وحضر ميسي مطلع العام تكريم مواطنه ماكسي رودريجيز على ملعب مارسيلو بيلسا معقل نيويل أولد بويز ويتطلع لوداع مماثل عندما يكتب خاتمة مسيرته الكروية.