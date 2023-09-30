شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الـ9 ملايين استرليني يتفوق على أغلى صفقة في تاريخ بايرن ميونيخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتفوق الفرنسي الدولي سيرهو جيراسي (27 عاماً) المولود في غينيا والمنتقل من رين الفرنسي لصفوف شتوتغارت الألماني مقابل 9 ملايين استرليني فقط على النجم الإنجليزي هاري كين المنتقل من توتنهام لبايرن ميونيخ في الصيف مقابل أكثر من 100 مليون استرليني (رقم قياسي).

هداف البوندسليجا حالياً ليس كين الذي في جعبته 213 هدفاً في 320 مباراة بالبريميرليغ، بل جيراسي الذي لم يسجل سوى 56 هدفاً في 10 مواسم.

وسجل جيراسي 10 أهداف لشتوتغارت في 5 جولات وهو رقم لم يسجله أحد منذ روبرت ليفاندوفسكي الذي حقق الإنجاز في أول 10 مباريات، فيما حل كين ثانياً في قائمة الهدافين بـ7 أهداف.