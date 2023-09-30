شكرا لقرائتكم خبر عن أحد لاعبي نيس حاول إلقاء نفسه من الجسر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

قال رئيس نادي نيس الفرنسي: إنه يشعر الآن بالراحة بعد إنقاذ أحد لاعبيه من محاولة انتحار صباح يوم الجمعة.

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة محلية أن أحد لاعبي الفريق الفرنسي ترجل عن سيارته ووقف على حافة جسر «مينيان»، بارتفاع 100 متر شمال غرب نيس، محاولاً إلقاء نفسه لكن عناصر من الشرطة وطبيباً نفسياً من النادي نجحوا في إقناعه بالعدول عن الانتحار.

وقال جون بيير ريفير، رئيس مجلس إدارة النادي الفرنسي المنافس بـ«الليغ 1» والعائد بملكيته لأغنى أغنياء بريطانيا جيم راتكليف، بأن اللاعب بخير وكتب على حساب النادي الرسمي: «نشعر بارتياح قبل كل شيء لسلامة اللاعب، خضع للرعاية وسوف نواصل الاهتمام بحالته ونحترم خصوصيته ونطلب من الجميع فعل ذلك».

وقالت الصحيفة المحلية إن اللاعب فكر بالانتحار بسبب فشل علاقته العاطفية لكن وكيل اللاعب، الذي لم يكشف عن اسمه، نفى التقرير وقال: «القصص الدائرة عن انتهاء علاقة عاطفية عارية من الصحة، ما حصل لا علاقة له بهذا إطلاقاً».

وقرر النادي إلغاء المؤتمر الصحفي مع المدرب فرانشيسكو فاريولي والذي كان مقرراً الجمعة قبل مواجهة بريست الأحد وسط أنباء عن وجود أزمة خلف الكواليس. وعلق إيريك روي مدرب بريست:«أود وجميع من في النادي تقديم كامل الدعم لنيس فيما يخص الأحداث الأخيرة. آمل أن ينتهي كل شيء بخير وقلبي معهم».