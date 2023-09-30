شكرا لقرائتكم خبر عن فوز نوروز على الطلبة ودياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

فاز فريق نوروز على فريق الطلبة 2-1 في المباراة الودية التي جرت بينهما على ملعب آرارات بمدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في دوري المحترفين العراقي، الذي ينطلق في 20 أكتوبر.

سجل هدفي نوروز اللاعبان ديار ياخي، وباكو عمر، فيما سجل هدف الطلبة الوحيد اللاعب حسين عبد الله لاوندي في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب لؤي العاني، الذي لم يحسم موضوع مشاركته مع فريق الطلبة بشكل رسمي بسبب توقيعه عقدين في آن واحد مع إدارتي الطلبة والزوراء، حيث لم تزل إدارة الزوراء ترفض رفضاً قاطعاً منحه بطاقة الاستغناء، بينما تحاول إدارة الطلبة حل الموضوع بشكل ودي مع إدارة الزوراء.

وركز الطاقم التدريبي لفريق الطلبة الذي يقوده المدرب أحمد خلف على إشراك أكبر عدد من اللاعبين والتركيز على رفع المستوى البدني والتكتيكي وسط حضور مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، الإسباني خيسوس كاساس وطاقمه المساعد.

وغاب عن الطلبة اللاعب علي فائز لعدم الجهوزية بعد عودته من الإصابة، كما غاب اللاعبون كرار نبيل ومصعب جمال ومحمد حسن بسبب الإصابة. وكذلك غاب عنه اللاعبون المحترفون بسبب عدم وصولهم إلى العراق لغاية الآن، إذ من المؤمل أن يتم التحاقهم بالفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويلعب فريق الطلبة خلال معسكره التدريبي المقام حالياً في أربيل مع فرق الكرخ ونفط الوسط والنجف.