شكرا لقرائتكم خبر عن مفارقة غريبة بين راموس وموهوب برشلونة يامال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت مباراة برشلونة وإشبيلية ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم الخميس مفارقة غريبة، بعد مشاركة سيرجيو راموس (37 عاماً) ولامين يامال (16 عاماً) أساسيين في اللقاء بعد 7 سنوات من آخر مرة التقيا فيها.

وكان يامال بعمر 11 عاماً التقى راموس، وذلك عندما دخل ممسكاً يد راموس لاعب ريال مدريد آنذاك، خلال مواجهة «الكلاسيكو» في عام 2016.

وعاد يامال ليلعب ضد راموس، في هذه المباراة، والمفارقة أن الهدف الذي سجله راموس في شباك فريقه إشبيلية، جاء بعد رأسية من يامال موهوب برشلونة حاول المدافع المخضرم إبعادها لكنه سددها في الشباك.

وعندما سئل تشافي مدرب برشلونة عن هذه المصادفة، قال: كرة القدم مجنونة، إنه أمر غير متوقع، راموس مازال يلعب على أعلى مستوى حتى الآن.