شكرا لقرائتكم خبر عن الزوراء العراقي يغادر إلى البحرين لملاقاة الرفاع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

غادرت بعثة فريق الزوراء العراقي الأول لكرة القدم، العاصمة العراقية بغداد متوجهة إلى البحرين لملاقاة فريق الرفاع البحريني يوم الاثنين ضمن الجولة الثانية من دوري المجموعة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وكان فريق الزوراء قد خسر مباراته الأولى أمام فريق العربي الكويتي 1 -2 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب البصرة الدولي في محافظة البصرة العراقية في 18 من الشهر الماضي.

ويسعى فريق الزوراء إلى العودة إلى المنافسة مجدداً من خلال مباراته أمام فريق الرفاع البحريني، وعودته التي يرغب فيها تقتصر على تحقيق الفوز، وأي نتيجة أخرى ستزيد من المصاعب عليه وعلى طاقمه التدريبي الذي يقوده المصري حسام البدري، وكذلك على إدارته التي تعاني الآن من أزمة كبيرة بسبب عدم قناعة الكثير من جمهور الفريق بعملها.

ولن يسمح لفريق الزوراء بإضافة اللاعبين كاظم رعد وأحمد جلال اللذين تم التعاقد معهما مؤخراً إلى قائمة الفريق في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لعدم تواجدهما في القائمة المرسلة من إدارة الزوراء قبيل انطلاق البطولة.

وكان مدرب الزوراء المصري حسام البدري قد طلب من الإدارة تبليغ لاعب الزوراء مصطفى محمد جبر بعدم الحاجة إليه، بعدما تراجع مستواه بشكل ملحوظ في الموسم الماضي.