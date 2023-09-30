شكرا لقرائتكم خبر عن مالك اليونايتد يعامل كلبه كطفل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

شوهد أفرام جليزر مالك نادي مانشستر يونايتد، بالقرب من منزله في مدينة نيويورك في نزهة صباحية مع زوجته، لكن الغريب أنه وضع كلبه في عربة طفل وقام بدفعها بنفسه.

وفي مدينة مانشستر، شوهد مهاجم الفريق الإنجليزي ماركوس راشفورد وهو يحضر التمرينات ويغادرها برفقة سائق وذلك بعد حادث السير الذي تعرض له مؤخراً.

وشوهد راشفورد في سيارة أودي ( 50 ألف استرليني ) مع السائق بعد اصطدامه بسيارته الرولز رويس (700 ألف استرليني ) بسيارة سيدة عجوز مؤخراً، وذلك لتجنب التوتر الذي شعر به عقب الحادث.

من جهته، كشف نجم الفريق السابق المكسيكي خافيير هيرنانديز الملقب بـ«تشيشاريتو» عن كواليس لعبه تحت قيادة المدرب السابق سير أليكس فيرغسون على مدى 5 سنوات.

وقال مهاجم لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي حالياً، الذي أصبح أول لاعب في اليونايتد يسجل 20 هدفاً بأول موسم بعد فان نيستلروي: «قلت دوماً إن ما تعلمته من فيرغسون هو درايته بشخصية لاعبيه وتعامله معهم بناء على هذه الدراية. هو يعلم أن لكل لاعب طريقة معينة وكان عموماً ظالماً بقراراته وكان هناك لاعبون لا يتفقون معه لكن إدارته للفريق كانت مدهشة ولهذا حصدنا الكثير من الألقاب معه».