شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام بى أم سى الكونغولى فى بطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مواجهة قوية أمام نظيره بى أم سى الكونغولي مساء اليوم السبت فى إطار ثانى مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها الكونغو برازافيل.

موعد مباراة الأهلى أمام بطل الكونغو

تقام مباراة الأهلى أمام بطل الكونغو فى تمام السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

ونجح فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى الإسبانى ديفيد ديفيز فى تحقيق الفوز بأول مواجهاته الخميس على فاب الكاميرونى بنتيجة 33/18 .

ومن المقرر أن يلتقى فريق الأهلى مع شبيبة كينشاسا الجزائري يوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساءا.

ويترأس البعثة خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، ويضم فريق "رجال يد الأهلي" كلاً من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي "فيصل"- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني "فوكس" - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد "كاستيلو" - عمر سامي - أحمد هشام "سيسا" - عبد العزيز إيهاب "زيزو" - محمود عبد العزيز "جدو" - راضي محمد راضي.