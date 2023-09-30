"يخضع لجراحة عاجلة".. بركات يكشف تفاصيل إصابة إبراهيم عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري تفاصيل إصابة إبراهيم عادل لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز.

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الخبر المؤسف أن الآشعة أثبتت إصابة إبراهيم عادل بشرخ في عظمة الشظية".

وأضاف: "إبراهيم عادل سيخضع لعملية جراحية عاجلة، ثم برنامج تأهيلي للعودة من جديد".

واختتم: "إبراهيم عادل لاعب مميز وخسارة كبيرة للمنتخب الوطني".

وكان إبراهيم عادل تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمس أمام الجيش الروندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا وتم استبداله في الشوط الأول.