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"يخضع لجراحة عاجلة".. بركات يكشف تفاصيل إصابة إبراهيم عادل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشف محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري تفاصيل إصابة إبراهيم عادل لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز.

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الخبر المؤسف أن الآشعة أثبتت إصابة إبراهيم عادل بشرخ في عظمة الشظية".

وأضاف: "إبراهيم عادل سيخضع لعملية جراحية عاجلة، ثم برنامج تأهيلي للعودة من جديد".

واختتم: "إبراهيم عادل لاعب مميز وخسارة كبيرة للمنتخب الوطني".

وكان إبراهيم عادل تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمس أمام الجيش الروندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا وتم استبداله في الشوط الأول.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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