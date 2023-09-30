شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس احتفال "الأسد المخيف" بين عاشور وكهربا فى الأهلى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال احتفال إمام عاشور ومحمود كهربا لاعبا النادى الأهلى على طريقة "الأسد المخيف" إعجاب جماهير القلعة الحمراء بعدما نفذه الثنائى ببراعة فى مباراة المارد الأحمر الأخيرة أمام سان جورج الإثيوبى بإياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

وسجل كهربا هدفين وسجل مثلهما أفشة، وحرص إمام عاشور على الاحتفال مع كهربا بالهدفين من خلال الاحتفال الخاص بكهربا تنفيذاً للاتفاق الذى عقده الثنائى قبل انطلاق المباراة.

صعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى إلى دور الستة عشر "دور المجموعات" لدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على سانت جورج الإثيوبي بسباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ32، حيث حقق الأهلي الفوز ذهابًا بثلاثية نظيفة قبل أن يكمل تفوقه مساء أمس بالفوز 4/0 على منافسه الإثيوبي.





قدم الأهلي عرضًا قويًّا ومبهرًا، مسيطرًا تمامًا على منافسه بأنياب هجومية مؤثرة أثمرت عن زيارة شباك سانت جورج أربع مرات، حيث افتتح محمد مجدي أفشة التسجيل في الدقيقة 10، وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، ثم أضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثالث في الدقيقة 39، ثم اختتم كهربا رباعية الأهلي برأسية في الدقيقة 63.