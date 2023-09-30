شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الزمالك فى 291 مباراة أفريقية قبل مواجهة أرتا سولار الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بنادى الزمالك مواجهة غاية في الأهمية أمام أرتا سولار الجيبوتى فى السابعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض الزمالك 291 مباراة بالبطولات الأفريقية قبل لقاء اليوم، حقق الفوز فى 144، وانتهت 63 مواجهة بالتعادل، وتعرض الفارس الأبيض للخسارة فى 84 مباراة، وسجل الزمالك 443 هدفًا مقابل 267 هدفاً سكنت شباكه.

وعقد لاعبو الزمالك العزم على تعويض خسارة لقاء الذهاب وتخطى عقبة أرتا سولار فى لقاء العودة بعد ظهورهم بأداء غير جيد فى مباراة الذهاب لم يرتقِ لطموح جماهير القلعة البيضاء التى تنتظر منهم الكثير فى ظل فقدان البطولات الموسم الماضى،وتراجع النتائج فى الفترة الأخيرة.

وتحدث الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، مع اللاعبين مؤكداً لهم أهمية مباراة أرتا سولار وضرورة الفوز بنتيجة كبيرة تؤهل الفريق لدور المجموعات لمواصلة المنافسة على اللقب.

وشدد المدير الفني على ثقته في قدرات جميع أفراد الفريق لتحقيق الهدف وتخطي هذه المرحلة في مشوار الفريق، وطالب بضرورة تنفيذ التعليمات المطلوبة بكل دقة وتركيز.