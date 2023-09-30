شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهان لتجنب وقوع بيراميدز فى مجموعة الأهلى بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسح فريق بيراميدز نظيره الجيش الرواندى بنتيجة 6 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على استاد الدفاع الجوى، في إطار إياب دور الـ 32 من دوري الأبطال بعد التعادل ذهابا بدون أهداف في كيجالي.

سجل سداسية بيراميدز كل من مصطفى فتحى "سوبر هاترك" فى الدقائق "18، و56، و60، و81"، وسجل وليد الكرتى فى الدقيقة 20، ومحمد الشيبى فى الدقيقة 70.

حجز بيراميدز بطاقة التأهل لدور المجموعات في دورى أبطال أفريقيا، الذى يشارك فيها لأول مرة في تاريخه بعد احتلاله المركز الثانى في الدورى الموسم الماضى، خلف الأهلى صاحب اللقب.

وبدوره، واصل الأهلى طريقه نحو دور المجموعات بعدما أطاح بفريق سان جورج الإثيوبى بمجموع المباراتين بسباعية نظيفة في المباراتين التي أقيمت في القاهرة بسبب لوائح الكاف التي تمنع إقامة المباريات في إثيوبيا.

سيناريوهان لتجنب وقوع بيراميدز في مجموعة الأهلى

يقع فريق الأهلى ضمن فرق التصنيف الأول في القرعة، بينما سيكون بيراميدز ضمن فرق التصنيف الثانى في هذه القرعة، لذلك هناك سيناريوهان لا ثالث لهما لتجنب وقوع الفريقين في مجموعة واحدة.

الأول: يحتاج بيراميدز أن يكون ضمن فرق التصنيف الأول وهو الأمر الصعب حدوثه، لأنه يحتاج خروج ثلاث فرق على الأقل من الوداد والترجي وصن داونز وشباب بلوزداد وسيمبا من دور الـ32.

الثانى: هو أثناء القرعة بمعنى أن يتم وضع بيراميدز في مجموعة أخرى بعيد عن مجموعة الأهلى عن طريق السحب، حال فشل تحقيق السيناريو الأول ووصول 3 أندية من التصنيف الأول بجوار الأهلى.