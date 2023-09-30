شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفراعنة المتأهلون حتى الآن لأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبقى 10 شهور على انطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والمحدد لها الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس من عام 2024، حيث استطاعت مصر حجز أكثر من 40 مقعدًا حتى الآن.

الرماية الرماية حسم عزمي محيلبة تأهله لأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز بلقب بطولة العالم لرماية الإسكيت رجال.

الملاكمة الملاكمة حجز 3 لاعبين على صعيد رياضة الملاكمة تأهلهم وهم: عمر العوضي - وزن 71 كجم رجال عبد الرحمن عرابي - وزن 80 كجم رجال يمنى عياد - وزن 54 كجم سيدات

كما نجح المنتخب الأولمبي فى التأهل إلى أولمبياد باريس ، بعد الحصول على المركز الثانى فى كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاما.

فيما حسم منتخب مصر للسباحة التوقيعية سيدات تأهله لأولمبياد باريس بقائمة تضم 8 لاعبات و معه مروان القماش في سباقي 800 متر و1500 متر حرة.

ضمن حتى الآن 3 لاعبين التأهل وهم،

أحمد الجندى بطل إفريقيا

مهند شعبان بطل كأس العالم

ملك إسماعيل بطلة إفريقيا

تأهل منتخب تنس الطاولة أيضا للمشاركة في أولمبياد باريس بـ3 لاعبين و3 لاعبات في منافسات الفرق والزوجي المختلط.

بينما تأهل عبد اللطيف منيع لاعب المصارعة الرومانية لأولمبياد باريس بعد حصد برونزية وزن + 130 كجم في بطولة العالم بصربيا.

فيما أكد محمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال على تأهل مصر بكوتو 3 لاعبين و لاعبات ، مشيرا إلى أنه حتى الان لم يتم حسم تخفيضها بسب بحالة المنشطات الإيجابية التى ظهرت فى بطولة أفريقيا العام الماضى .