شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى لحل أزمة معلول فى اليابان قبل صدام سيمبا بالدورى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مسئولو النادي الأهلي من نظرائهم في اللجنة المُنظمة لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم بإنهاء أزمة اللاعبين الأجانب الدوليين بالفريق خلال مباريات الأجندة الدولية في شهر أكتوبر المقبل.

ويستهل الأهلي منافساته في بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم بمواجهة سيمبا يوم 20 أكتوبر المقبل في تنزانيا ثم تُقام مباراة العودة يوم 24 أكتوبر بالقاهرة على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من صن داونز الجنوب أفريقي وبيترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي البطولة التي تُقام للمرة الأولى هذا الموسم بمشاركة 8 أندية أفريقية.

الأهلي يعاني من أزمة بسب توقيت مباراتي سيمبا وتعارضها مع الأجندة الدولية في أكتوبر المقبل ويزداد الأمر صعوبة بسبب تواجد أكثر من لاعب أجنبي من الأهلي مع منتخب بلاده في دول بعيدة عن أفريقيا .

وتحدث مسئولو الأهلي مع نظراؤهم في اللجنة المُنظمة للدوري الأفريقي بخصوص هذه الأومة ، خاصة وأن منتخب تونس على سبيل المثال سيلعب مع اليابان ودياً يوم 17 أكتوبر المقبل على ملعب مدينة كوبي اليابانية وهو ما يعني أن الدولي التونسي علي معلول قد ينضم للأهلي قبل مباراة سيمبا بنحو 24 ساعة إذا تقرر سفره عن طريق رحلات الطيران العادية.

معلول مُرشح بقوة للتواجد مع منتخب بلاده في ودية تونس واليابان بل وقد ينضم معه مواطنه محمد الضاوي "كريستو" لمنتخب تونس خاصة وأن معلول كان أساسياً في تشكيلة نسور قرطاج خلال الودية الأخيرة أمام منتخب مصر بالقاهرة التي فازت فيها تونس بثلاثة أهداف لهدف كما أن كريستو يتواجد على فترات مع منتخب بلاده.

أزمة معلول قد تتكرر مع لاعبين أجانب أخرين في الأهلي ، منهم المالي ديانج الذي سيلعب مع منتخب بلاده مباراة ودية أمام السعودية يوم 17 أكتوبر المقبل فيما ستلعب جنوب أفريقيا ودية مع كوت ديفوار في الشهر المقبل لتتكرر نفس الأزمة مع بيرسي تاو.

مسئولو الأهلي طلبوا من اللجنة المنظمة للدوري الأفريقي ضرورة إيجاد حلول لأزمة معلول في ودية اليابان وباقي اللاعبين الأجانب لأن أزمة السفر وضيق الوقت من أهم الأزمات التي تهدد نجاح بطولة الدوري الأفريقي المُستحدثة والتي جعلت نادي صن داونز يُفكر في الانسحاب منها وفقاً للتقارير الإعلامية الواردة من جنوب أفريقيا صباح اليوم ،السبت.

يذكر أن منتخب مصر سيلعب مع زامبيا يوم 12 أكتوبر المقبل ثم الجزائر يوم 16 الشهر ذاته على استاد هزاع بن زايد في الإمارات.