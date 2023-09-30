شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حديث كولر مع كريستو وكريم الدبيس بعد رباعية الأهلى الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على عقد جلسة خاطفة مع الثنائى كريم الدبيس الظهير الأيسر للفريق والتونسى محمد الضاوى كريستو جناح الفريق عقب مباراة سان جورج الإثيوبى التى فاز بها المارد الأحمر برباعية دون رد أمس وشهد ت ظهور اللاعبان فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر، وحرص المدرب السويسري على الإشادة بمستوى الثنائى فى اللقاء مشدداً على تقديره الكامل لدورهم فى الملعب والأداء اللذان قدموه طوال المباراة.

ووجه كولر نصيحة لكريستو بضرورة تطوير مستواه البدنى حتى يستطيع تتويج جهوده مع الأهلى بتسجيل الأهداف، مشدداً على دعمه الكامل للاعب ومنحه الفرصة كاملة للظهور فى المباريات المقبلة للمارد الأحمر لرفع لياقته الفنية والبدنية بعد غيابه عن المشاركة فترة طويلة.

وأثنى كولر على أداء كريم الدبيس مؤكداً أنه سيكون صاحب دور مؤثر مع الفريق حينما تثقل خبراته مع توالى المشاركة بإستمرار.

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى في نصف نهائي كأس مصر.

فى سياق آخر، يواصل صلاح محسن مهاجم الاهلى الغياب عن فريقه في مباراة انبى المقبلة بكأس مصر بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وأثبتت الأشعة التي أجراها صلاح محسن إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية يستلزم فترة تأهيل عشرة أيام الامر الذى تسبب في غيابه عن مباراة سان جورج الاثيوبى في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا والتي أقيمت مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولى.

وتعرض صلاح محسن للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة فريقه الودية أمام فريق الشباب يوم الاثنين الماضي.