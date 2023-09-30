شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفحص ركبة رضا سليم استعدادًا لمواجهة إنبى بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع المغربى رضا سليم نجم النادى الأهلى للفحص الطبى بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالفريق للوقوف على تطورات الألم الذى شعر به اللاعب فى الركبة خلال التدريبات الماضية وتسبب فى غيابه عن مواجهة المارد الأحمر وسان جورج الإثيوبى فى إياب دور الـ"32" لدوري ابطال افريقيا والتى فاز بها الأهلى برباعية دون رد.

وفضل الجهاز الطبى منح رضا سليم بعض الوقت لتنفيذ تدريبات تقوية للركبة للتخلص من الألم والإجهاد على أن يتم فحصه طبيًا لتحديد موقفه النهائى من المشاركة مع الأهلى فى مباراة انبى المقبلة بالكأس.

وتعاقد الأهلى مع رضا سليم فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الجيش الملكى المغربى وتألق اللاعب فى مبارياته الاولى بالقميص الاحمر وسجل هدفًا.

يبدأ فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم السبت الاستعداد لمواجهة إنبى المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى في نصف نهائي كأس مصر.

وتخوض العناصر التي شاركت بشكل أساسى في مباراة الاهلى وسان جورج الاثيوبى التي أقيمت مساء أمس الجمعة بإياب دور الـ32 لدوري ابطال افريقيا ، تدريبات استشفائية للتخلص من الاجهاد فيما يؤدى البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً.

ومن المقرر أن يحصل اللاعبين على راحة من التدريبات غداً الاحد كعادة برنامج الاهلى بعد كل مباراة .

الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 في تاريخه.

وتأهل الأهلي بعدها المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.