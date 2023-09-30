الدوري الإنجليزي.. ميتوما يقود هجوم برايتون لمواجهة أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يُلاقي براستون نظيره أستون فيلا ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ2.30 مساء.

يبدأ مدرب برايتون "دي زيربي" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: ستيلا

خط الدفاع: فيلتمان، ويبستير، دانك، استوبينان.

خط الوسط: جاك هنشلوود، جيلمور، ويلبيك.

خط الهجوم: مارس، فيرجسون، ميتوما.

يحتل برايتون المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 15 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

تشكيل فريق أستون فيلا

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب أستون فيلا"اوناي ايمري" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: كاش، كونسا، توريس، دين.

خط الوسط: كامارا، دوجلاس، ديابي.

خط الهجوم: مكجين، واتكينز، زانيولو.

يحتل أستون فيلا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة.