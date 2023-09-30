الدوري الإنجليزي.. ميتوما يقود هجوم برايتون لمواجهة أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:
يُلاقي براستون نظيره أستون فيلا ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ2.30 مساء.
يبدأ مدرب برايتون "دي زيربي" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: ستيلا
خط الدفاع: فيلتمان، ويبستير، دانك، استوبينان.
خط الوسط: جاك هنشلوود، جيلمور، ويلبيك.
خط الهجوم: مارس، فيرجسون، ميتوما.
يحتل برايتون المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 15 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.
تشكيل فريق أستون فيلا
وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب أستون فيلا"اوناي ايمري" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: مارتينيز
خط الدفاع: كاش، كونسا، توريس، دين.
خط الوسط: كامارا، دوجلاس، ديابي.
خط الهجوم: مكجين، واتكينز، زانيولو.
يحتل أستون فيلا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة.