بالأسماء.. 4 غيابات تضرب الزمالك في مواجهة المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك، من الغيابات في صفوفه، خلال مواجهة أرتا سولار الجيبوتي التي تقام اليوم السبت في دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الزمالك للفوز خلال مواجهة اليوم أمام أرتا سولار بثلاثة أهداف نظيفة من أجل التأهل بشكل رسمي، بعد الخسارة في مواجهة الذهاب بهدفين دون رد.

ويفقد نادي الزمالك، جهود 4 لاعبين خلال مواجهة اليوم، أمام أرتا سولار الجيبوتي، لأسباب مختلفة.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن نادي الزمالك سوف يفقد جهود عبدالله جمعة لعدم الجاهزية وخوضه فترة تأهيل في الوقت الحالي، ومحمود حمدي الونش، الذي تعرض للإصابة في الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي.

كما تم استبعاد محمود علاء نظرا لإيقافه من قبل المدير الفني الكولومبي لعدم الالتزام بالتعليمات، وسامسون لأسباب فنية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي، اليوم السبت في السابعة مساء، على استاد القاهرة الدولي.