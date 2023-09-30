"رجع للي فات".. مدرب الزمالك السابق يتغنى ب"أفشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - عدد محمد صلاح نجم الزمالك السابق، مكاسب الأهلي بعد الفوز على سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

قال محمد صلاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي حقق العديد من المكاسب من لقاء سان جورج، أبرزها منح الفرصة للاعبين البدلاء".

وأضاف: "أفشة بدأ يعيد أفشة اللي فات، سهولة في الأداء واللعب دائما في الأمام".

واختتم: "كولر تعامل مع المباراة بشكل رائع واستفاد من المباراتين وليس مباراة اليوم فقط".

وكان النادي الأهلي كرر فوزه على سان جورج الأثيوبي بأربعة أهداف دون رد، وتأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.