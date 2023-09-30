شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستفسر عن انسحاب صن داونز من الدوري الأفريقي لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مسئولو النادي الأهلي اتصالات ودية مع نظرائهم في اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم لمعرفة حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن انسحاب فريق صن داونز الجنوب أفريقي من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وتحدث مسئولو الأهلي مع نظرائهم في اللجنة عن موقف النادي الجنوب أفريقي في البطولة وحقيقة إنسحابه والبديل حال تنفيذ هذا الأمر خاصة وأن الأهلي سيواجه الفائز من صن داونز وبيترو أتلتيكيو الأنجولي حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزاني في ربع نهائي البطولة.

وكشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية أن نادي صن داونز يدرس الانسحاب من بطولة دوري السوبر الأفريقي، بسبب تضارب مواعيد المباريات مع منافسات الدوري فى جنوب أفريقيا.

ووفقا لصحيفة "farpost" فإن مشاركة صن داونز فى البطولة المستحدثة من جانب الكاف، دوري السوبر الأفريقي، مُهددة بقوة، بسبب عدم موافقة رابطة الدوري فى جنوب أفريقيا على مشاركة الفريق فى البطولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشاركة صن داونز فى البطولة ستتسبب فى تعديل على جدول الدوري فى جنوب أفريقيا، وتأخير نهايته لمدة 3 أسابيع، والتى ستشهد مواجهات صن داونز فى دوري السوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن تقام هذه النسخة الافتتاحية التاريخية من دوري السوبر الأفريقي على مدار أربعة أسابيع، وستبدأ بحفل الافتتاح والمباراة الأولى في 20 أكتوبر 2023 في دار السلام، بتنزانيا.

وتقام مباريات نصف النهائي لدورى أفريقيا لكرة القدم في الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر، فيما ستقام المباريات النهائية التي ستحدد الفائز في المسابقة يومي 5 و11 نوفمبر 2023.

وجاءت قرعة دوري السوبر الأفريقي، كالتالي:

الأهلي × سيمبا

الترجي × مازيمبي

الوداد × إنييمبا

صن داونز × بيترو أتلتيكو