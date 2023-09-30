كولر يفاضل بين موديست وكهربا لاختيار مهاجم الأهلى أمام إنبى

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القاهرة - سامية سيد - يفاضل السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى بين الثنائى محمود كهربا وأنتونى موديست مهاجمي فريقه لاختيار أحدهما لقيادة هجوم المارد الأحمر فى مباراة إنبى المقبلة بكأس مصر.

يشارك محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلى فى مباراة فريقه المقبلة أمام إنبى بكأس مصر بشكل عادى وفقًا للرؤية الفنية للسويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق.

فلقد كشف عامر حسين، مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة فى تصريحات صحفية بوقت سابق عن موقف محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من المشاركة مع فريقه بسبب عقوبة الإيقاف التى صدرت بحقه.

وقال عامر حسين: "لجنة التظلمات، أصدرت قرارًا بإيقاف كهربا 6 مباريات، سيتم تطبيق اللائحة على اللاعب، العقوبة ستطيق على الدوري فقط وهي البطولة التي تم العقاب فيها وفقًا للائحة الموسم الماضي".

وأوضح: "من بداية هذا الموسم سيتم تطبيق عقوبات الدوري وكأس الرابطة مع بعض، بينما عقوبة كهربا، كانت من الموسم الماضي، لذلك ستطبق في الدوري فقط".

ويستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود نجمه الفرنسى أنتونى موديست مهاجم الفريق فى مباراة انبىالمقرر لها فى السابعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى في نصف نهائي كأس مصر.

وغاب موديست عن مواجهتى الذهاب والإياب أمام سان جورج الاثيوبى بدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا بسبب عدم القيد الأفريقى.

غياب أنتوني موديست جاء بسبب قيده فى فترة القيد الثالثة المستحدثة هذا الموسم من 1 إلى 30 سبتمبر، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إذ لا يحق للاعبين الذين يتم قيدهم خلال هذه الفترة المشاركة في مباريات دور الـ32، ويحق لهم المشاركة بداية من دور المجموعات، علمًا بأن هذا السبب منعه أيضاً من المشاركة في مباراة السوبر الأفريقي الماضية بجانب مباراة الذهاب أمام سان جورج والتى فاز بها الأهلى بثلاثية دون رد ومباراة الاياب التى فاز بها المارد الاحمر برباعية دون رد.

وتسمح لوائح الاتحاد الأفريقي بمشاركة اللاعبين المسجلين بالفعل فى قائمة النادي الأفريقية قبل فترة القيد الثالثة، أى الذين قيدهم الأهلي فى فترة القيد الأولى خلال شهر يوليو الماضي، ثم فى الفترة الثانية التى كانت من 1 إلى 31 أغسطس، بالمشاركة فى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وشارك موديست فى مباراة المصري البورسعيدى بالجولة الأولى للدوري والتى فاز بها الاهلى برباعية دون رد ليسجل الظهور الاول بالقميص الاحمر.