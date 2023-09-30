شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعيد على معلول لقيادة الجبهة اليسرى فى مباراة إنبى بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى لقيادة الجبهة اليسري لفريقه بداية من مواجهة إنبى المقبلة بعدما جلس اللاعب بديلاً فى مباراة سان جورج الإثيوبى من أجل منحه قسطًا من الراحة.

وشارك كريم الدبيس فى الجبهة اليسرى للأهلى أمام بطل إثيوبيا بينما استقر كولر على عودة على معلول للظهور فى التشكيل الأساسى فى مباراة انبى.

يبدأ فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم السبت الاستعداد لمواجهة إنبى المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى في نصف نهائي كأس مصر.

وتخوض العناصر التي شاركت بشكل أساسى في مباراة الأهلى وسان جورج الإثيوبى التي أقيمت مساء أمس الجمعة بإياب دور الـ32 لدوري ابطال افريقيا ، تدريبات استشفائية للتخلص من الاجهاد فيما يؤدى البدلاء والمستبعدين مرانا قوياً.

ومن المقرر أن يحصل اللاعبين على راحة من التدريبات غداً الاحد كعادة برنامج الاهلى بعد كل مباراة .

الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 في تاريخه.

وتأهل الأهلي بعدها المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.