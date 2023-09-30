شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات تأهل الزمالك في الكونفدرالية قبل مواجهة أرتا سولار الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، مواجهة غاية في الأهمية أمام أرتا سولار الجيبوتى فى السابعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتاج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للفوز على أرتا سولار بنتيجة 3-0 للتأهل مباشرة لدور المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية، بينما الفوز 2-0 يقود الفريقين لركلات الجزاء، وحال استقبل الفارس الأبيض أهداف سيحتاج للفوز بفارق 3 أهداف لعبور بطل جيبوتي.

ويتكون طاقم التحكيم من الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع، ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبد الصادق في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا، كما اختار الاتحاد الأفريقي الدكتور محمد سلطان ليكون المسؤول الطبي في اللقاء.

وعقد لاعبو الزمالك العزم على تعويض خسارة لقاء الذهاب وتخطى عقبة أرتا سولار فى لقاء العودة بعد ظهورهم بأداء غير جيد فى مباراة الذهاب لم يرتقِ لطموح جماهير القلعة البيضاء التى تنتظر منهم الكثير فى ظل فقدان البطولات الموسم الماضى،وتراجع النتائج فى الفترة الأخيرة.