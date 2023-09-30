أرقام أوسوريو مع الزمالك قبل مواجهة أرتا سولار الليلة بالكونفدرالية

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتى فى السابعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولى، فى إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعد مباراة اليوم المباراة الخامسة عشرة التي يقودها الكولومبي أوسوريو على رأس القيادة الفنية للزمالك، حيث قاد الفارس الأبيض في 14 مباراة سابقة، 10 لقاءات في بطولة الدورى و3 مواجهات في كأس مصر ومباراة وحيدة في الكونفدرالية.

ونجح أوسوريو في قيادة الزمالك للفوز في 8 مواجهات وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراتين سجل لاعبو الزمالك تحت قيادته 25 هدفا واستقبلت شباكهم 13.

وتحدث الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، مع اللاعبين مؤكداً لهم أهمية مباراة أرتا سولار وضرورة الفوز بنتيجة كبيرة تؤهل الفريق لدور المجموعات لمواصلة المنافسة على اللقب.

وشدد المدير الفني على ثقته في قدرات جميع أفراد الفريق لتحقيق الهدف وتخطي هذه المرحلة في مشوار الفريق، وطالب بضرورة تنفيذ التعليمات المطلوبة بكل دقة وتركيز.

من جانبه ، طالب مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق اللاعبين بالتركيز و العمل على هدف واحد فقط هو الفوز بنتيجة كبيرة وعدم استقبال أهداف لتخطي هذا الدور وتعويض الإخفاق في لقاء الذهاب .

وأكد عبد الهادي أن الجميع لديه ثقة قوية في اللاعبين من أجل تحقيق الهدف المطلوب، ومواصلة المنافسة و اسعاد الجماهير التي تدعم الفريق وتؤازره باستمرار.