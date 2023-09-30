15 يومًا عنوان خطة تجهيز موديست فى الأهلى بفرمان مارسيل كولر

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القاهرة - سامية سيد - يسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى لتجهيز لاعبه الفرنسى انتونى موديست مهاجم الفريق ليسجل حضوراً مميزاً فى المباريات المقبلة مع المارد الأحمر

ونفذ موديست برنامج تأهيلى وضعه المدرب السويسري منذ 19 سبتمبر الماضى وقتما شارك مع الفريق فى مباراة المصري البورسعيدى وهو غير جاهز فنياً نظراً لغياب محمود كهربا وصلاح محسن للإيقاف حيث تدرب اللاعب في صالة الجيم صباحًا، ومع الفريق بالمساء، وبدأ اللاعب الفرنسى يستجيب بشكل ملحوظ وسوف يستمر حتى الرابع من أكتوبر المقبل وهو موعد مباراة انبى.

موديست يعود للظهور مع الأهلى بداية من مواجهة إنبى بكأس مصر

يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود نجمه الفرنسى أنتونى موديست مهاجم الفريق فى مباراة انبى المقرر لها فى السابعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى في نصف نهائي كأس مصر.

كولر يفاضل بين موديست وكهربا لاختيار مهاجم الأهلى أمام إنبى

يفاضل السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى بين الثنائى محمود كهربا وأنتونى موديست مهاجمي فريقه لاختيار أحدهما لقيادة هجوم المارد الأحمر فى مباراة إنبى المقبلة بكأس مصر.

سبب غياب موديست عن مباراتى الاهلى أمام سان جورج الاثيوبى

غاب موديست عن مواجهتى الذهاب والإياب أمام سان جورج الاثيوبى بدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا بسبب عدم القيد الأفريقى.

غياب أنتوني موديست جاء بسبب قيده فى فترة القيد الثالثة المستحدثة هذا الموسم من 1 إلى 30 سبتمبر، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إذ لا يحق للاعبين الذين يتم قيدهم خلال هذه الفترة المشاركة في مباريات دور الـ32، ويحق لهم المشاركة بداية من دور المجموعات، علمًا بأن هذا السبب منعه أيضاً من المشاركة في مباراة السوبر الأفريقي الماضية بجانب مباراة الذهاب أمام سان جورج والتى فاز بها الأهلى بثلاثية دون رد ومباراة الاياب التى فاز بها المارد الاحمر برباعية دون رد.

وتسمح لوائح الاتحاد الأفريقي بمشاركة اللاعبين المسجلين بالفعل فى قائمة النادي الأفريقية قبل فترة القيد الثالثة، أى الذين قيدهم الأهلي فى فترة القيد الأولى خلال شهر يوليو الماضي، ثم فى الفترة الثانية التى كانت من 1 إلى 31 أغسطس، بالمشاركة فى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

الظهور الاول لموديست فى مباراة المصري البورسعيدى

وشارك موديست فى مباراة المصري البورسعيدى بالجولة الأولى للدوري والتى فاز بها الاهلى برباعية دون رد ليسجل الظهور الاول بالقميص الاحمر.

موديست الحل السحري لهجوم الاهلى

ويعد موديست هو الحل السحري لهجوم الاهلى فهو لاعب يمتلك خبرات كبيرة أبرزها اللعب في بروسيا دورتموند وهو فريق منافس في المانيا لبايرن ميونيخ ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وضخمة وهى نفس أجواء الأهلي .

كما يع موديست هو مهاجم الصندوق الذي يجيد التمركز وفي نفس الوقت يستطيع الهروب من الرقابة والتغلب على المدافعين .

ويعد موديست هداف لا يشق له غبار في ألعاب الهواء وهى نفس الثقافة الهجومية التي يعشقها كولر الذي تغلب على الوداد في نهائي أفريقيا بجملة خططية اعتمدت في انهائها على لاعب يجيد ألعاب الهواء مثل محمد عبد المنعم .

أرقام أنتونى موديست آخر 5 مواسم

عقد أنتوني موديست انتهى مع نادي بورسيا دورتموند الألماني في يوليو الماضي لكنه تدرب منذ فترة مع فريق فورتونا كولن، الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة بألمانيا، للحفاظ على لياقته البدنية قبل انضمامه للاهلى

ويملك المهاجم الفرنسي مسيرة طويلة مع العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها كانت الفترة الأولى مع فريق كولن الألماني الذي انتقل إليه من منافسه المحلي هوفنهايم في 2015، حيث أحرز 40 هدفا خلال 64 مباراة خاضها بقميص الفريق.

كما خاض تجربة مع نادي تيانجين تيانهاي الصيني في 2017، وقدم أداء مميزا معه في البداية، إذ سجل 7 أهداف وصنع 3 أهداف في 8 مباريات في الدوري المحلي، لكن الموسم التالي لم يكن مميزا، حيث اكتفى خلالها بتسجيل 4 أهداف خلال 12 مباراة بالدوري ليعود معارا إلى فريقه السابق كولن.

وانضم أنتوني موديست إلى بوروسيا دورتموند عقب رحيل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، لكنه قضى موسمًا واحدًا مع النادي الألماني.

وشارك موديست في 19 مباراة مع دورتموند خلال مسيرته معه، أحرز فيها هدفين فقط من رأسيتين وصنع هدفا واحدا، مما جعله يرحل عن الفريق الألماني.