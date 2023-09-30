شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة إبراهيم عادل بكسر فى الشظية وأشعة رنين أخيرة قبل تحديد موعد الجراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الأشعة الأولية التى خضع لها إبراهيم عادل نجم فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عن إصابته بكسر فى عظمة الشظية، والتى تعرض لها خلال مواجهة الجيش الرواندى فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، والتى أقيمت على استاد الدفاع الجوى، وانتهت بفوز بيراميجز بنتيجة 6 / 1.

وتشير الفحوصات الأولية عن إصابة اللاعب بكسر فى عظمة الشظية، ومن المقرر أن يخضع لأشعة رنين فى الوقت الحالى، حتى يتم التأكد من حجم الإصابة، ومن ثم تحديد موعد إجراء العملية الجراحية.

وما زال إبراهيم عادل يجرى الفحوصات الطبية اللازمة فى الوقت الحالى، حتى يتأكد الجهاز الطبى من حجم إصابته، وموعد التدخل الجراحى.

وكان سجل سداسية بيراميدز فى شباك الجيش الرواندى كل من مصطفى فتحى "سوبر هاترك" فى الدقائق "18، و56، و60، و81"، وسجل وليد الكرتى فى الدقيقة 20، ومحمد الشيبى فى الدقيقة 70.

حجز بيراميدز بطاقة التأهل لدور المجموعات في دورى أبطال أفريقيا، الذى يشارك فيها لأول مرة في تاريخه بعد احتلاله المركز الثانى في الدورى الموسم الماضى، خلف الأهلى صاحب اللقب.