شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتفوق على غزل المحلة تاريخيًا قبل مواجهة الغد بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلح فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكى، بالتفوق التاريخى على أبناء غزل المحلة قبل مواجهة الفريقين غدًا الأحد على استاد المحلة، فى إطار افتتاح مباريات الجولة الثانية من منافسات دورى المحترفين.

تاريخ المواجهات

تعد مباراة الغد هي الـ29 بين الفريقين، حيث تقابلا في 27 مباراة سابقة منها 23 مواجهة في بطولة الدورى الممتاز و4 مباريات في القسم الثانى بجانب مباراة في كأس مصر وانتهت لصالح الحرس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

نجح حرس الحدود في الفوز في 16 مباراة، بينما تفوق غزل المحلة في 4 مواجهات، وحسم التعادل نتيجة 8 مواجهات بينهما.

ويسعى خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة، لاستغلال عاملى الأرض والجمهور فى تحقيق الفوز الثانى على التوالى والصلاث نقاط من أجل الانفراد بصدارة ترتيب دورى المحترفين مؤقتا، وطالب اللاعبين بضرورة القتال واستغلال الفرص أمام مرمى الحدود خاصة أن المباراة تعتبر بـ6 نقاط لأن الحرس من المتنافسين.

فى المقابل، يأمل محمد مكى المدير الفنى لفريق حرس الحدود، فى العودة بالثلاث نقاط من ملعب المحلة وتحقيق الفوز الثانى على التوالى، بعدما عكف على علاج الأخطاء التى ارتكبها اللاعبون وخاصة إهدار الفرص أمام المرمى.