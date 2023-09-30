شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريات فى نصف نهائى بطولة سوث ويسترن لسيدات الإسكواش.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض 3 مصريات مساء اليوم السبت، منافسات الدور قبل النهائي من بطولة الجنوب الغربي للإسكواش، المقامة حاليًا في ولاية هيوستن الأمريكية.

وضمنت مصر تواجد إحدى اللاعبات في النهائي على الأقل لوجود 3 مصريات في مباراتي نصف نهائي البطولة وهن ندى عباس ونور الطيب وسلمى هانى، مما يزيد من فرص حصول مصر على اللقب.

مواجهات دور نصف النهائي..

ندى عباس (مصر) × أماندا صبحي (أمريكا) - 9 مساء

نور الطيب (مصر) × سلمى هاني (مصر) - 10 مساء

جدير بالذكر أن منافسات بطولة الجنوب الغربي للإسكواش المقامة حاليا في ولاية هيوستن الأمريكية تشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبات المصرية وهن: نور الطيب - سلمى هاني - فريدة محمد - هنا رمضان - ندى عباس - سنا إبراهيم - جنا شيحة - زينة مكاوي - نور أبو المكارم، بمجموع جوائز 110 آلاف دولار .