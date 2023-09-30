شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورتس تعلن ضيوف الاستوديو التحليلى لمباراة الزمالك وأرتا سولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك مع فريق أرتا سولار الجيبوتى المقرر لها مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم الاستوديو التحليلى لمباراة الزمالك كلاً من الإعلامى كريم خطاب ويستضيف حازم إمام ومحمد فضل مع وجود المراسلين إبراهيم عمر وخالد رزق ويتولى حاتم بطيشة مهمة التعليق على المباراة.