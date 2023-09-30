- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورتس تعلن ضيوف الاستوديو التحليلى لمباراة الزمالك وأرتا سولار والان مع تفاصيل الخبر
ويضم الاستوديو التحليلى لمباراة الزمالك كلاً من الإعلامى كريم خطاب ويستضيف حازم إمام ومحمد فضل مع وجود المراسلين إبراهيم عمر وخالد رزق ويتولى حاتم بطيشة مهمة التعليق على المباراة.
وتأهل الزمالك إلى بطولة كأس الكونفدرالية هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري بالموسم الماضي.
يستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتى فى السابعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولى، فى إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
الزمالك خسر أمام أرتا سولار الجيبوتي، بثنائية نظيفة باستاد عزام فى تنزانيا، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية واستقبل الزمالك الهدفين في الشوط الثاني، بعدما كان مسيطرًا بشكل كبير على مجريات الشوط الأول، حيث أضاع أكثر من هدف حقيقي.
وسجل هدفى مباراة الزمالك وأرتا سولار، جابريل دادزي الهدف الأول بالدقيقة 55 ثم دواليه محمود البيه الهدف الثاني في الدقيقة 60.
وخسر الزمالك لأول مرة في تاريخه بالبطولات الإفريقية أمام نادي من جيبوتي، عقب سقوطه بثنائية دون رد أمام أرتا سولار.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز