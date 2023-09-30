شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يطالب المشاركة رسميًا فى كأس السوبر بعيدًا عن نتيجة مباراة الأهلى.. مستند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب مسئولو نادى إنبى اتحاد الكرة بشكل رسمى للمشاركة فى بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال بنسختها الجديدة بغض النظر عن نتيجة مباراة الأهلى فى نصف نهائى كأس مصر المقرر إقامتها فى الرابع من أكتوبر المقبل. وفسر مسئولو نادى سبب طلبهم المشاركة فى السوبر بأنهم الأحق خاصة أن الفريق البترولى يعتبر الممثل الوحيد فى لكأس مصر بعد مشاركة الأهلى باعتباره بطل الدورى وبيراميدز باعتباره الوصيف وسيراميكا كونه بطل كأس رابطة الأندية المحترفة. كان عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات أكد أن الفريق الرابع المشارك في بطولة السوبر سيكون إنبى حال فوزه على الأهلى فى نصف نهائي كأس مصر، أما فى حال خسارة الفريق البترولى فيشارك فيوتشر باعتباره رابع الدورى الموسم الماضى بعد استبعاد الزمالك. واعترض مسئولو نادى فى الخطاب على الطريقة التى سيتم بها اختيار الفريق الرابع المشارك فى بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال بنسخته الجديدة،خاصة أن النادى البترولى يعتبر الممثل الوحيد لكأس مصر على حد وصفهم.

انبي يطلب المشاركة في السوبر

انبي

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