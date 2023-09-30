كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وأرتا سولار الليلة فى الكونفيدرالية

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القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الزمالك مباراة الفريق الليلة أمام أرتا سولار الجيبوتي في الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية، حيث تأمل الجماهير في انتفاضة الأبيض وعبور محطة سولار بعد الخسارة في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة.

س: ما هو موعد وملعب مباراة الزمالك وأرتا سولار بالكونفدرالية

ج: يلتقي الزمالك مع أرتا سولار الجيبوتى فى السابعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولى، فى إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

س: ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار؟ ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك مع فريق أرتا سولار.

ج: الزمالك خسر أمام أرتا سولار الجيبوتي، بثنائية نظيفة باستاد عزام فى تنزانيا، فى مباراة الذهاب ، وسجل الهدفين ، جابريل دادزي بالدقيقة 55 ثم دواليه محمود البيه في الدقيقة 60. س: ماذا يحتاج الزمالك للتأهل؟ ج: يحتاج الأبيض للفوز بثلاثة أهداف على بطل جيبوتى لضمان التأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خاصة بعد خسارة لقاء الذهاب الذى أقيم فى تنزانيا بثنائية نظيفة. س: كيف تأهل أرتا سولار للدور التمهيدي؟ س: كيف تأهل أرتا سولار للدور التمهيدي؟ ج: تأهل آرتا سولار إلى دور الـ 32 بالفوز على هورسييد الصومالي بنتيجة 3-0.

س: ما هي نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وأرتا سولارس: ما هو طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسولار؟

ج: يتكون طاقم التحكيم من الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع، ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبد الصادق في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا، كما اختار الاتحاد الأفريقي الدكتور محمد سلطان ليكون المسؤول الطبي في اللقاء.