موعد قمة ليفربول وتوتنهام اليوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يحل فريق ليفربول، في تمام الساعة 7:30 مساء اليوم السبت، ضيفًا على خصمه توتنهام، في قمة منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، 2023/24

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن توتنهام صاحب المركز الرابع.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يخوض المدرب الألماني المخضرم يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، مباراة توتنهام في الدوري الإنجليزي، بتشكيل يضم نجوم «الريدز» وعلى رأسهم النجم الدولي المصري محمد صلاح، وذلك من أجل حصد نقاط المباراة الثلاث.

وسيكون تشكيل ليفربول على النحو التالي:



محمد صلاح نجم ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبيرتسون - فيرجل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك أليستر - سوبوسولاي - جودي جاكبو.

خط الهجوم: لويس دياز - ديجو جوتا - محمد صلاح.

تشكيل توتنهام المتوقع ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

بينما من المتوقع أن يخوض المدرب الأسترالي بوستيكوجلو، المدير النفي لفريق توتنهام مباراة ليفربول، بتشكيل مكون من:



بوستيكوجلو

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بورو - روميرو - فان دي فين - أودوجي.

خط الوسط: سار - بيسوما - كولوسيفسكي - ماديسون - جونسون.

خط الهجوم: سون هيونج مين.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

وتقوم مجموعة قنوات بين سبورتس بنقبل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وستقوم بنقل مباراة ليفربول وتوتنهام عبر شاشتها، وتحديداً عبر قناة بي إن سبورتس 1 أتش دي.