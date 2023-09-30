«هنوريهم ان الزمالك نادي الرجولة».. أول رد من حسين لبيب على هتاف جماهير الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

ردّ حسين لبيب، المرشح على مقعد رئاسة الزمالك، على هتافات جماهير النادي الأهلي ضده خلال مباراتهم أمام نظيره الإثيوبي سان جورج، مساء أمس الجمعة.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على نظيره سان جورج الأثيوبي بنتيجة 4-0 في إياب دور الـ 32 من المسابقة.

ووفقا لموقع "يلا كورة"، فقد هتفت جماهير الأحمر خلال اللقاء:"حسين يا لبيب.. لو راجل خد لاعيب"، في رد على تصريحات للمرشح على مقعد رئاسة الزمالك عبر شاشة "ON E" بعد سؤاله عن إمكانية انتقال أحمد فتوح للنادي الأهلي :"أحمد فتوح مستمر في الزمالك، ومن الممكن التعاقد مع لاعب من الأهلي (والنبي متخلنيش أحطها في دماغي)".

وقال حسين لبيب، خلال كلمته لأعضاء الجمعية العمومية للزمالك بالتزامن مع المباراة، حين أمسك أحد الحضور بالجلسة بهاتف وجعل المرشح على رئاسة الزمالك يُشاهد هتافات جماهير الأهلي:"زي الفل.. مية مية .. من الذي قال؟.. سنريهم أن نادي الزمالك هو نادي الرجولة".

يشار إلى أنه من المقرر أن تُقام انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك المقبلة يوم 20 أكتوبر المقبل.