الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | نجم برشلونة رافينيا يغيب لمدة شهر بسبب الإصابة

0 نشر
حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم رافينيا يغيب لمدة شهر بسبب الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية المقربة من نادي برشلونة أن نجم فريق برشلونة، البرازيلي رافينيا سيغيب لنحو شهر في الفترة المقبلة، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الفخذ خلال لقاء برشلونة وإشبيلية أمس في . وقالت الصحيفة إن النادي أكد أن مدة غيابه ستتوقف على فترة العلاج ثم مرحلة العلاج الطبيعي قبل العودة إلى التدريبات، ما سيعني غيابه بشكل كبير عن المباريات الأربع المقبلة للفريق، ومنها مباراتين في دوري الابطال أمام بورتو وشاختار، وفي الليغا أمام غرناطة وبلباو.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا