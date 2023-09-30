الامارات | تصريح مفاجئ من بطل مصري رفع علم فرنسا في بطولة العالم!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ بطل المصارعة الرومانية إبراهيم غانم الشهير بـ"الونش" الفرنسيين بتصريح مفاجئ عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه بإسم فرنسا في بطولة العالم التي أقيمت في صربيا مؤخراً ونال فيها الميدالية الذهبية في وزن 72 كغم.

وقال الونش فرنسي الجنسية من أصل مصري لقناة "سكاي نيوز عربية" إنه "حزين لأن هذا الإنجاز ليس باسم مصر"، في وقت تعتبر فيه الميدالية الذهبية الأولى لفرنسا في المصارعة الرومانية بوزن 72 كغم منذ عام 2014.

وأضاف الونش: "لو عاد بي الزمن لما قررت ترك مصر واللعب باسم دولة أخرى، رغم الصعوبات والمشاكل التي يعلمها الجميع وتواجه لاعبي المصارعة والألعاب الفردية.. المشاكل معروفة ولا تحتاج لتوضيح، والأزمة في مصر ليست في التدريبات والفنيات فهي على أعلى مستوى، بل أفضل من فرنسا، لكن المشكلة في عدم توفير الرعاية والحياة الملائمة للاعبين.. جميع زملائي في مصر فرحوا بالإنجاز الذي حققته، ولم يلُمني أحد منهم على قراري".

من هو الونش؟

- إبراهيم غانم من مواليد محافظة المنوفية شمالي القاهرة.

- حقق مع مصر الميدالية البرونزية لبطولة العالم للناشئين عام 2014 في زغرب.

- فاز بالميدالية الفضية بدورة الألعاب الإفريقية عام 2015.

- توج بلقب بطولة إفريقيا بالمغرب عام 2017.

كيف تحول إلى فرنسي؟

شارك الونش في بطولة العالم في بولندا للشباب تحت سن 23 سنة في 2017، وأثناء الترانزيت في مطار باريس بينما كان في طريقه للعودة إلى القاهرة، أخبر زملاءه ومدربه أنه سيتوجه إلى الحمام ثم فوجئ الجميع بتخلفه عن العودة لمصر.

واختفى الونش عن الأنظار لمدة خمس سنوات وبعد عودته للأضواء ظهر بقميص فرنسا عام 2022 ببطولة أوروبا في بلغاريا، وتبين أنه حصل على الجنسية الفرنسية عام 2020، وفي عام 2023 حصد لفرنسا لقب بطولة أوروبا بعد غياب 26 سنة وتحديدا منذ عام 1997، ثم توج مؤخرا ببطولة العالم.