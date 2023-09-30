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الامارات | نجم بلجيكي شاب يدخل حسابات برشلونة

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات اللاعب البلجيكي الشاب أرتور فيرميرين (18 سنة) ضمن حسابات برشلونة في الانتقالات الشتوية المقبلة، جيث لفت اللاعب الانظار بشدة في الفترة الماضية، نظرا للمستوى المميز الذي يقدمه مع فريقه الحالي رويال انتويرب البلجيكي.

وذكر موقع "فووتبل إسبانيا" أن برشلونة والذي لا يتوفر على ميزانية كبيرة للانتقالات يريد الاستثمار في اللاعبين الصغار، خاصة وأن أرتور من المميزين في وسط الملعب، وقد أرسل برشلونة كشافيه لمراقبة اللاعب خلال الايام الماضية، على أن يتم تحديد الموقف النهائي منه خلال الشهر المقبل. ويملك رويال انتويرب عقد اللاعب حتى 2025، وهو أحد نجوم منتخب بلجيكا تحت 21 سنة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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