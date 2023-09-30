7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 30 سبتمبر العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الأهلى يفتح ملف تمديد تعاقد محمد الشناوى حتى 2026،إيهاب جلال يستعجل مجلس الإسماعيلى لصرف المستحقات قبل مواجهة الأهلى .

الأهلى يفتح ملف تمديد تعاقد محمد الشناوى حتى 2026

فتح خالد بيبو مدير الكرة بالنادى الاهلى ملف تمديد تعاقد محمد الشناوى كابتن الفريق وحارس مرمى منتخب مصر، حيث استقرت الإدارة الحمراء على تعديل القيمة المادية في عقد الحارس الشهير حتى يكون الأعلى أجراً في القلعة الحمراء. إيهاب جلال يستعجل مجلس الإسماعيلى لصرف المستحقات قبل مواجهة الأهلى استعجل إيهاب جلال المدير الفني للنادى الإسماعيلى، مجلس إدارة ناديه بقيادة المهندس نصر أبو الحسن لسرعة صرف مستحقات اللاعبين قبل مواجهة الأهلى المقرر لها الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري. الإسماعيلى يجهز محمد فوزى للظهور أمام الأهلى فى كلاسيكو الدورى وضع إيهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلى برنامج لتجهيز محمد فوزى حارس مرمى الفريق للمشاركة في مباراة الاهلى المقرر لها الاحد 8 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.

يشارك محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلى فى مباراة فريقه المقبلة أمام انبى بكأس مصر بشكل عادى وفقًا للرؤية الفنية للسويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق.

طالب مسئولو النادي الأهلي من نظرائهم في اللجنة المُنظمة لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم بإنهاء أزمة اللاعبين الأجانب الدوليين بالفريق خلال مباريات الأجندة الدولية في شهر أكتوبر المقبل.

خسر منتخب رجال الكرة الطائرة، أمام نظيره الأمريكى بنتيجة 3 / 0، فى أولى مبارياته بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز مؤخرًا ببطولة أفريقيا التى أقيمت فى مصر.