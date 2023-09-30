شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس وعبد الباسط حمودة وشاكوش يشعلون سيتى كلوب كفر الشيخ تزامنًا مع احتفالات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط حضور غفير من الأعضاء وأبناء المحافظة وتزامنًا مع احتفالات ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، شهد نادى سيتى كلوب كفر الشيخ أمس الجمعة ليلة استثنائية مع واحد من أكبر حفلات City Festival التى تقام برعاية شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي برئاسة المهندس سيف الوزيرى، وتنظمها مجموعة أندية سيتى كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام بمختلف محافظات مصر، وأحيا الحفل النجوم هشام عباس وعبد الباسط حمودة وحسن شاكوش.

شهد نادي سيتي كلوب كفر الشيخ اقبالا كبيرا من جانب الأعضاء وأبناء المحافظة قبل انطلاق الحفل أمس وسط أجواء من البهجة والسعادة، وتفاعل الأعضاء مع الحفل الغنائي الكبير الذي أحياه النجوم هشام عباس وعبد الباسط حمودة وحسن شاكوش، تزامنا مع احتفالات أكتوبر واليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على الانتصار المجيد.

وقبل بدء الحفل الغنائي الصاخب و على مدار اليوم تم تخصيص أماكن مميزة للأعضاء والحضور، وكيدز اريا "ملاهي أطفال" اضافية وتوزيع الهدايا والحلوي والعصائر والمرطبات.



عبد الباسط حمودة



أعضاء سيتى كلوب كفر الشيخ فى الحفل

وتفاعل الأعضاء والحضور الذين حرصوا على الاستمتاع بالحفل وسط أجواء أسرية مبهجة مع أغنيات النجوم هشام عباس وعبد الباسط حمودة وشاكوش ، حيث أعربوا عن سعادتهم التي لا توصف بالتنظيم الرائع والراقي للاحتفالية الذي خرجت في أبهى صورة.

وأبدى أعضاء سيتي كلوب كفر الشيخ و الحاضرون سعادتهم الكبيرة بقدرات مجموعة أندية سيتي كلوب على تنظيم الحفل وفق اجراءات احترازية وأمنية عالية، مما يعكس حرص المجموعة على خروج الحفل بأفضل صورة ممكنة، واهتمامهم بالأعضاء وأمنهم وسلامتهم بشكل كبير.

وتقدم المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة إستادات للاستثمار الرياضي، والدكتور مصطفي عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب بالشكر والتقدير للسيد المحافظ اللواء جمال نور الدين على دعمه اللامحدود لنادى سيتى كلوب كفر الشيخ ، كما توجها بالشكر والإمتنان للسيد مدير الأمن اللواء ايهاب عطية والقيادات الأمنية بكفر الشيخ على جهودهم فى انجاح الحفل.



هشام عباس



أعضاء سيتى كلوب كفر الشيخ



حسن شاكوش



هشام عباس



جانب من الحفل

وحرص الدكتور مصطفى عزام، علي هامش احتفالية أمس على الاطمئنان على توفير كل سبل الراحة و تقديم كافة الخدمات المتميزة للأعضاء وأسرهم وسلامة الحضور.

واستقبل عزام الأعضاء واستمع للعديد من المقترحات الهادفة، في ضوء الجهود المتواصلة لتحقيق كافة طموحات الأعضاء.

ويحرص عزام على القيام بجولات ميدانية لمتابعة كافة الفعاليات والانشطة للوقوف عن قرب على التحديات والتطوير والتحسين المستمر للخدمات المقدمة للأعضاء.

ويعتبر حفل City Festival الذي أحياه النجوم هشام عباس وعبد الباسط حمودة وشاكوش هو الرابع ضمن سلسة من الحفلات التي تقام بفروع أندية سيتى كلوب تدريجيا، وكانت البداية في سيتي كلوب طنطا بحفل غنائي ضخم أحياه المطرب بهاء سلطان بحضور 10 آلاف.